Дурасова Евгения Львова
Место рождениягород Кузнецк , Саратовская губерния
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Львов Виктор Кондратьевич
Мать: не указана
город Кузнецк , Саратовская губерния
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
02.12.1912
Сын: Дурасов (однодворец) Николай Александрович
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Александр Михайлович
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно