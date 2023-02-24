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Дурасова Евгения Львова

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Место рождения

город Кузнецк , Саратовская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Львов Виктор Кондратьевич

Мать: не указана

город Кузнецк , Саратовская губерния
Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Дурасов (однодворец) Александр Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.1912

Сын: Дурасов (однодворец) Николай Александрович

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Александр Михайлович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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