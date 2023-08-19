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Максин Максим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Максин Андрей Маркович

Мать: Максина Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Максин Василий Максимович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Максина (Максина) Феврония Максимовна

Мать ребёнка: Максина Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1828 или 1830

Сын: Максин Иван Максимович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1833 или 1834

Сын: Максин Гавриил Максимович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Никитична

Смерть
Неизвестно

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