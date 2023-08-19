Максин Максим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Максин Андрей Маркович
Мать: Максина Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Максин Василий Максимович
Мать ребёнка: Максина Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Максина (Максина) Феврония Максимовна
Мать ребёнка: Максина Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1828 или 1830
Мать ребёнка: Максина Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Сын: Максин Гавриил Максимович
Мать ребёнка: Максина Евдокия Никитична
Смерть
Неизвестно