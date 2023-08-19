Максин Андрей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиОколо 1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Лапырев Петр Алексеевич
Мать: не указана
Пасынок Петра Алексеевича Лапырева.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Агафия
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Максин Авксентий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Максина Агафия
Смерть
Около 1835