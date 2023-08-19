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Максин Андрей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Около 1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Лапырев Петр Алексеевич

Мать: не указана

Пасынок Петра Алексеевича Лапырева.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Агафия

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Максин Авксентий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Максин Максим Андреевич

Мать ребёнка: Максина Агафия

Смерть
Около 1835

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