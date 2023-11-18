Максина Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 или 1806
Дата смерти28.09.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Максин Василий Максимович
Отец ребёнка: Максин Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Максина (Максина) Феврония Максимовна
Отец ребёнка: Максин Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1828 или 1830
Отец ребёнка: Максин Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Сын: Максин Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Максин Максим Андреевич
Смерть
28.09.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область