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Максина Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 или 1806

Дата смерти

28.09.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Максин Василий Максимович

Отец ребёнка: Максин Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Максина (Максина) Феврония Максимовна

Отец ребёнка: Максин Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1828 или 1830

Сын: Максин Иван Максимович

Отец ребёнка: Максин Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1833 или 1834

Сын: Максин Гавриил Максимович

Отец ребёнка: Максин Максим Андреевич

Смерть
28.09.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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