Дария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Савва Павлов
Отец ребёнка: Павел Стефанов
Рождение ребёнка
23.09.1834
Сын: Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Павел Стефанов
Бракосочетание
24.07.1836
Муж: Прохор (Аникеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.12.1837
Сын: Василий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Аникеев)
сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анастасия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор (Аникеев)
Рождение ребёнка
27.01.1845
Сын: Нестор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Аникеев)
Рождение ребёнка
До 1845
Дочь: Устиния Павлова
Отец ребёнка: Павел Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Стефанов
Смерть
Неизвестно