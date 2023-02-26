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Дария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Савва Павлов

Отец ребёнка: Павел Стефанов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1834

Сын: Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Павел Стефанов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.07.1836

Муж: Прохор (Аникеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.12.1837

Сын: Василий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Аникеев)

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анастасия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор (Аникеев)

Рождение ребёнка
27.01.1845

Сын: Нестор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Аникеев)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1845

Дочь: Устиния Павлова

Отец ребёнка: Павел Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Стефанов

Смерть
Неизвестно
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