Голубцов Владимир Платонович 17.07.1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Голубцов Владимир Платонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.07.1832, Киев, Украинская ССР, СССР

умер 27.01.1887, Александровское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Отец
Голубцов Платон Иванович17.06.1796 г.р.
Мать
Голубцова (Толстая) Екатерина Дмитриевна12.11.1805 г.р.
Супруги
Голубцова (Половцова) Варвара Александровна14.08.1836 г.р.
Дети
Голубцов Владимир Владимирович23.01.1856 г.р.
Голубцов Александр Владимирович10.04.1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1832

Отец: Голубцов Платон Иванович

Мать: Голубцова (Толстая) Екатерина Дмитриевна

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
10.04.1855

Жена: Голубцова (Половцова) Варвара Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Преображенский собор

Рождение ребёнка
23.01.1856

Сын: Голубцов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Голубцова (Половцова) Варвара Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.04.1858

Сын: Голубцов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Голубцова (Половцова) Варвара Александровна

Смерть
27.01.1887
Александровское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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