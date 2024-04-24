Голубцов Владимир Платонович
мужской, родился 17.07.1832, Киев, Украинская ССР, СССР
умер 27.01.1887, Александровское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ОтецГолубцов Платон Иванович17.06.1796 г.р.
МатьГолубцова (Толстая) Екатерина Дмитриевна12.11.1805 г.р.
Супруги
Голубцова (Половцова) Варвара Александровна14.08.1836 г.р.
Дети
Голубцов Владимир Владимирович23.01.1856 г.р.
Голубцов Александр Владимирович10.04.1858 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1832
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
10.04.1855
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.01.1856
Сын: Голубцов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Голубцова (Половцова) Варвара Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.04.1858
Сын: Голубцов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Голубцова (Половцова) Варвара Александровна
Смерть
27.01.1887
Александровское, Красноуфимский округ, Свердловская область