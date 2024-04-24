Голубцова (Толстая) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Толстая) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

12.11.1805

Дата смерти

10.01.1871

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1805

Отец: Толстой Дмитрий Александрович

Мать: Толстая (Вяземская) Екатерина Александровна

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
02.09.1823

Муж: Голубцов Платон Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1824

Сын: Голубцов Фёдор Платонович

Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.10.1825

Сын: Голубцов Александр Павлович

Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.03.1827

Сын: Голубцов Иван Платонович

Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.03.1827

Сын: Голубцов Дмитрий Платонович

Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1829

Сын: Голубцов Платон Платонович

Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.07.1832

Сын: Голубцов Владимир Платонович

Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
05.04.1835

Сын: Голубцов Эммануил Платонович

Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович

Киев, Украинская ССР
Смерть
10.01.1871
Киев, Украинская ССР

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