Голубцова (Толстая) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1805
Дата смерти10.01.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1805
Бракосочетание
02.09.1823
Рождение ребёнка
06.07.1824
Сын: Голубцов Фёдор Платонович
Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1825
Сын: Голубцов Александр Павлович
Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1827
Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1827
Сын: Голубцов Дмитрий Платонович
Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1829
Сын: Голубцов Платон Платонович
Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1832
Сын: Голубцов Владимир Платонович
Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1835
Сын: Голубцов Эммануил Платонович
Отец ребёнка: Голубцов Платон Иванович
Смерть
10.01.1871