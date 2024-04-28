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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3253Александровское, сел.при рч. Зюрзе.10½103690111Церковь православная 1. Волостное правление. Заводы: винокуренный 1, стекольный 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
970. Александровской (Голубцовский) завод, село бывшее владельческое и государственное, при речке Зюрзе и пруде, дворов 52, жителей 285, волостное правление (уездный горо Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Александровское209280069550187618923768[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Александровское (Голубцовский завод), на р. Зюрзе и пруду, церк., шк., вол. правл., ярм.: 24 июня (Ивановская) и 1 октября (Покровская), распл.Александровское общество65127156Бывшие помещичьиПравославные Русские10—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Александровское (Голубцовский завод), с. 104188245433русские430латыши2Алесандровск.р. Зюрзя12ст. Красноуфимск1512121212тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38021Александровскоесело56°43'с.ш.57°50'в.д.O-40-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65713000361с Александровскоесело