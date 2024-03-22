Кравченко (Ступаченко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Ступаченко) Татьяна Ивановна

Место рождения

Юнаковка, Сумська область

Дата рождения

07.01.1904

Дата смерти

22.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904

Отец: Ступаченко Иван Васильевич

Мать: Ступаченко Пелагея Герасимовна

Юнаковка, Сумська область
Крещение
08.01.1904
Рождество-Богородицкая церковь Сумского уезда Харьковской области
Бракосочетание
19.02.1924

Муж: Кравченко Андрей Яковлевич

Юнаковка, Сумська область
Супруг(-а): Татьяна Ивановна (Ступаченко)
Рождение ребёнка
26.10.1927

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кравченко Андрей Яковлевич

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.02.1931

Дочь: Коломиец Александра Андреевна

Отец ребёнка: Кравченко Андрей Яковлевич

Юнаковка, Сумська область
Смерть
22.09.1991
г. Ташкент, Узбекистан
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