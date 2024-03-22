Кравченко (Ступаченко) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.01.1904
Дата смерти22.09.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904
Крещение
08.01.1904
Рождество-Богородицкая церковь Сумского уезда Харьковской области
Бракосочетание
19.02.1924
Супруг(-а): Татьяна Ивановна (Ступаченко)
Рождение ребёнка
26.10.1927
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кравченко Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1931
Дочь: Коломиец Александра Андреевна
Отец ребёнка: Кравченко Андрей Яковлевич
Смерть
22.09.1991
г. Ташкент, Узбекистан