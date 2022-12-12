село Юнаковка, село Юнаковка, Сумська область (на 2018) — Familio

Юнаковка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Сумский уезд
3311Юнаковка, слоб. вл.при рч. Локне.354289222952535Церквей православных 3. Училище. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базары. Фабрика суконная. Заводов 3: сахарный, селитрянный и кирпичный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Сумский уезд, Юнаковская волость
835. Юнаковка, село бывшее владельческое, при речке Локне, дворов 1030, жителей 6079, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 3 церкви православные, 2 школы, бо Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-22013Юнаківкаселоцентр сільської радир-н Сумськийсільрада Юнаківська
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