Юнаковка
Сумська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3311Юнаковка, слоб. вл.при рч. Локне.354289222952535Церквей православных 3. Училище. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базары. Фабрика суконная. Заводов 3: сахарный, селитрянный и кирпичный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
835. Юнаковка, село бывшее владельческое, при речке Локне, дворов 1030, жителей 6079, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 3 церкви православные, 2 школы, бо Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-22013Юнаківкаселоцентр сільської радир-н Сумськийсільрада Юнаківська