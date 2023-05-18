Ступаченко Пелагея Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевченко Петр
Мать: Шевченко ?
Рождение ребёнка
07.09.1888
Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1894
Сын: Ступаченко Николай Иванович
Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ступаченко Федор Иванович
Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1900
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Кравченко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1907
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1912
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно