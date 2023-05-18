Ступаченко Пелагея Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступаченко Пелагея Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевченко Петр

Мать: Шевченко ?

Рождение ребёнка
07.09.1888

Сын: Ступаченко Аким Иванович

Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ступаченко Яков Иванович

Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1894

Сын: Ступаченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ступаченко Федор Иванович

Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1900

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Кравченко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.06.1907

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
03.03.1912

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ступаченко Иван Васильевич

Юнаковка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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