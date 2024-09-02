Гуськова Дарья Наумовна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуськова Дарья Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
1909 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1908

Дочь: Каплина (Гуськова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Кириллович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гуськов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Кириллович

с. Новые Шиханы
Смерть
1960

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