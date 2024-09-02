Гуськова Дарья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1908
Дочь: Каплина (Гуськова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Кириллович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Кириллович
с. Новые Шиханы
Смерть
1960