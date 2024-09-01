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Гуськов Дмитрий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

31.12.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
1909 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гуськов Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуськова Дарья Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуськова Дарья Наумовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1908

Дочь: Каплина (Гуськова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Гуськова Дарья Наумовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гуськов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Гуськова Дарья Наумовна

Смерть
31.12.1966

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