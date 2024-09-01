Гуськов Дмитрий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти31.12.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Гуськов Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуськова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуськова Дарья Наумовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1908
Дочь: Каплина (Гуськова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Гуськова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Гуськова Дарья Наумовна
Смерть
31.12.1966