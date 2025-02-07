Заварзина (Гуськова) Елена Дмитриевна
Место рожденияНово-Шиханский посад, Барановская волость, Вольский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияМежду 1912 и 1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1912 и 1913
Ново-Шиханский посад, Барановская волость, Вольский уезд, Саратовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1939
Сын: Заварзин Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Заварзин Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1941
Дочь: (Заварзина) Надежда
Отец ребёнка: Заварзин Сергей Тимофеевич