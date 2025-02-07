Заварзина (Гуськова) Елена Дмитриевна Между 1912 и 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заварзина (Гуськова) Елена Дмитриевна

Место рождения

Ново-Шиханский посад, Барановская волость, Вольский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Между 1912 и 1913

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Между 1881 и 1882 г.р.

Дети

Между 1938 и 1939 г.р.
Между 1940 и 1941 г.р.

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1912 и 1913

Отец: Гуськов Дмитрий Кириллович

Мать: Гуськова Дарья Наумовна

Ново-Шиханский посад, Барановская волость, Вольский уезд, Саратовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1939

Сын: Заварзин Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Заварзин Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Между 1940 и 1941

Дочь: (Заварзина) Надежда

Отец ребёнка: Заварзин Сергей Тимофеевич

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