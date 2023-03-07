Торхова Овдотья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Овдотья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Неонила Алексеева

Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Торхов Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Васса Алексеева

Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Торхов Фома Алексеев

Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Торхов Михей Алексеев

Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов

Рождение ребёнка
После 1782

Сын: Торхов Лазарь Алексеев

Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Торхов Семен Алексеев

Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Алексей Миронов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1788
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