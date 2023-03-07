Торхова Овдотья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Неонила Алексеева
Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Васса Алексеева
Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Торхов Фома Алексеев
Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
После 1782
Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Торхов Алексей Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1788