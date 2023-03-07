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Торхов Семен Алексеев

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Торхов Алексей Миронов

Мать: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: София Семенова

Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Торхов Михаил Семенов

Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Торхов Гавриил Семенов

Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Торхов Никифор Семенов

Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Акилина Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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