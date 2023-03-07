Торхов Семен Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Торхов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: София Семенова
Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Торхова Акилина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829