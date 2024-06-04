Торхов Алексей Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: (Торхова) Матрена Алексеева
Мать ребёнка: Торхова Авдотья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Торхова Авдотья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Торхова) Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Торхова Авдотья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Торхова) Неонила Алексеева
Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Торхова) Васса Алексеева
Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Торхов Фома Алексеев
Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Торхова) Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
После 1782
Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова
Смерть
После 1795