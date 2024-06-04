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Торхов Алексей Миронов

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Торхов Мирон Яковлев

Мать: Торхова Неизвестная Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Авдотья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Овдотья Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: (Торхова) Матрена Алексеева

Мать ребёнка: Торхова Авдотья Гаврилова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Торхов Анисим Алексеев

Мать ребёнка: Торхова Авдотья Гаврилова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Торхова) Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Торхова Авдотья Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Торхова) Неонила Алексеева

Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Торхов Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Торхова) Васса Алексеева

Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Торхов Фома Алексеев

Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Торхова) Акулина Алексеева

Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Торхов Михей Алексеев

Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1782

Сын: Торхов Лазарь Алексеев

Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Торхов Семен Алексеев

Мать ребёнка: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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