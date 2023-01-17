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Каменщиков Николай Фёдорович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Каменщиков Фёдор Иванович

Мать: Каменщикова Мария Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Каменщикова Агния Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Каменщикова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Каменщиков Елисей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Каменщиков Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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