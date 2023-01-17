Каменщиков Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Каменщикова Агния Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Каменщикова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Каменщиков Елисей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Каменщиков Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно