Каменщиков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменщиков Фёдор Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1785

Жена: Каменщикова Мария Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Каменщиков Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Каменщикова Мария Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Каменщиков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Каменщикова Мария Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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