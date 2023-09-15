Каменщиков Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
1788
Сын: Каменщиков Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Каменщикова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Каменщиков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Каменщикова Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно