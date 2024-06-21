Климов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: (Климова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Климова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Дочь: (Климова) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Климова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Мать ребёнка: Климова Фекла Степановна
Смерть
Неизвестно