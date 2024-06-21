Климов Иван Яковлевич Около 1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Иван Яковлевич

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Климов Яков Осипович

Мать: Климова Ефросинья Прокопьевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Фекла Степановна

Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: (Климова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Климова Фекла Степановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Дочь: (Климова) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Климова Фекла Степановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Сын: Климов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Климова Фекла Степановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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