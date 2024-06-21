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Климова Фекла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: (Климова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Яковлевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Дочь: (Климова) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Яковлевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Сын: Климов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Яковлевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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