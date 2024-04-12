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Долгов Александр Александрович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

28.01.1859

Дата смерти

23.08.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1859

Отец: Долгов Александр Иванович

Мать: Долгова Мария Александровна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.08.1884

Дочь: Фон Долгов Доротея Элизабет

Мать ребёнка: Фон Долгов Доротея Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1894

Сын: Фон Долгов Георг

Мать ребёнка: Фон Долгов Доротея Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.12.1907

Дочь: Долгова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Долгова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
27.05.1909

Сын: Долгов Александр Александрович

Мать ребёнка: Долгова Надежда Александровна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
10.03.1913

Сын: Долгов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Долгова Надежда Александровна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Долгов Доротея Карловна

Смерть
23.08.1930
г. Прага, Первая Чехословацкая Республика
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