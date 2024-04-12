Долгов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения28.01.1859
Дата смерти23.08.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1859
Рождение ребёнка
08.08.1884
Дочь: Фон Долгов Доротея Элизабет
Мать ребёнка: Фон Долгов Доротея Карловна
Рождение ребёнка
19.02.1894
Сын: Фон Долгов Георг
Мать ребёнка: Фон Долгов Доротея Карловна
Рождение ребёнка
19.12.1907
Дочь: Долгова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Долгова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
27.05.1909
Сын: Долгов Александр Александрович
Мать ребёнка: Долгова Надежда Александровна
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
10.03.1913
Сын: Долгов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Долгова Надежда Александровна
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1930
г. Прага, Первая Чехословацкая Республика