Долгова (Кронгельм) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1877
Дата смерти22.07.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1907
Дочь: Долгова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Долгов Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.05.1909
Сын: Долгов Александр Александрович
Отец ребёнка: Долгов Александр Александрович
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
10.03.1913
Сын: Долгов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Долгов Александр Александрович
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1920
Ялта, Ялта, Республика Крым