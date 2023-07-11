Долгова (Кронгельм) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Кронгельм) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1877

Дата смерти

22.07.1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1907

Дочь: Долгова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Долгов Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.05.1909

Сын: Долгов Александр Александрович

Отец ребёнка: Долгов Александр Александрович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
10.03.1913

Сын: Долгов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Долгов Александр Александрович

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Александр Александрович

Смерть
22.07.1920
Ялта, Ялта, Республика Крым
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