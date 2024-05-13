Голев Кузьма Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голев Николай
Мать: Голева (-) Жена Николая
Бракосочетание
До 1907 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.
Дочь: (Голева) Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Голева (-) Степанида Трифоновна
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.
Мать ребёнка: Голева (-) Степанида Трифоновна
Рождение ребёнка
18.06.1915 ст.
Сын: Голев Пётр Кузьмич
Мать ребёнка: Голева (-) Степанида Трифоновна
Смерть
После 1918