Голев Кузьма Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голев Кузьма Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голев Николай

Мать: Голева (-) Жена Николая

Бракосочетание
До 1907 ст.

Жена: Голева (-) Степанида Трифоновна

Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.

Дочь: (Голева) Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Голева (-) Степанида Трифоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.

Сын: Голев Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Голева (-) Степанида Трифоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1915 ст.

Сын: Голев Пётр Кузьмич

Мать ребёнка: Голева (-) Степанида Трифоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1918

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