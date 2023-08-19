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(Голева) Анна Кузьминична
(Голева) Анна Кузьминична
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Место рождения
Кинель-Черкассы
, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
12.11.1907 ст.
Пол
Женский
Отец
Голев Кузьма Николаевич
Мать
Голева (-) Степанида Трифоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1907 ст.
Отец:
Голев Кузьма Николаевич
Мать:
Голева Степанида Трифоновна
Кинель-Черкассы
, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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