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(Голева) Анна Кузьминична

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.11.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1907 ст.

Отец: Голев Кузьма Николаевич

Мать: Голева Степанида Трифоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область