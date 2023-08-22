Голева (-) Степанида Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голева (-) Степанида Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Голев Кузьма Николаевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Кузьма Николаевич

Смерть
Неизвестно
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