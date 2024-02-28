Флоров Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1919
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Брак 7 января 1919 г. (запись № 8 в МК Каз.церк., с. Софиевка). Жениху- 21, невесте -22 года.Службу вел: священник Александр Словохотов
Смерть
Неизвестно