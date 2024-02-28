Флоров Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоров Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1919

Жена: Студеникина Татьяна Косьминична

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Брак 7 января 1919 г. (запись № 8 в МК Каз.церк., с. Софиевка). Жениху- 21, невесте -22 года.Службу вел: священник Александр Словохотов
Смерть
Неизвестно

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