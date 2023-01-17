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Тупицына Марфа Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Тупицын Иван Трофимович

Отец ребёнка: Тупицын Трофим Миронович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как проживающий с родителями в семье деда Мирона Тупицына
Рождение ребёнка
До 1858 ст.

Сын: Тупицын Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Тупицын Трофим Миронович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии (№семьи533) 1858 г. и в МК (Спасская церквь Спасо-Талицы) запись от 20.08.1897 г о рождении дочери Анфисы
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно 10 ревизии проживала с мужем в семье своего свекра Мирона Тупицына
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Трофим Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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