Тупицына Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Отец ребёнка: Тупицын Трофим Миронович
упоминается в 10 ревизии как проживающий с родителями в семье деда Мирона Тупицына
Рождение ребёнка
До 1858 ст.
Сын: Тупицын Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Тупицын Трофим Миронович
упоминается в 10 ревизии (№семьи533) 1858 г. и в МК (Спасская церквь Спасо-Талицы) запись от 20.08.1897 г о рождении дочери Анфисы
Место жительства
1858 ст.
согласно 10 ревизии проживала с мужем в семье своего свекра Мирона Тупицына
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно