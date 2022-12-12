Тупицын Трофим Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Тупицын Мирон Калинов
Мать: не указана
упоминается в 10 ревизии как совместно проживающий сын главы семьи Мирона Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Марфа Александровна
упоминается в 10 ревизии как проживающий с родителями в семье деда Мирона Тупицына
Рождение ребёнка
До 1858 ст.
Сын: Тупицын Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Тупицына Марфа Александровна
упоминается в 10 ревизии (№семьи533) 1858 г. и в МК (Спасская церквь Спасо-Талицы) запись от 20.08.1897 г о рождении дочери Анфисы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно