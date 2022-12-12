Тупицын Трофим Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупицын Трофим Миронович

Тупицын Трофим Миронович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Тупицын Мирон Калинов

Мать: не указана

упоминается в 10 ревизии как совместно проживающий сын главы семьи Мирона Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Тупицын Иван Трофимович

Мать ребёнка: Тупицына Марфа Александровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как проживающий с родителями в семье деда Мирона Тупицына
Рождение ребёнка
До 1858 ст.

Сын: Тупицын Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Тупицына Марфа Александровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии (№семьи533) 1858 г. и в МК (Спасская церквь Спасо-Талицы) запись от 20.08.1897 г о рождении дочери Анфисы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Марфа Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close