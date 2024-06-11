Копылов (Амелин) Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения05.03.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1894 ст.
Крещение
05.03.1894 ст.
Дмитрий Лаврентьев Пантюхин Марфа Аввакумова Тараканчикова
Бракосочетание
09.11.1912 ст.
Дмитрий Лаврентьев Пантюхин Иван Никитин Тараканчиков По невесте Косьма Ионов Молодцов Филипп Иванов Тараканчиков
Смерть
Неизвестно