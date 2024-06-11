Копылов (Амелин) Василий Алексеев 05.03.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Копылов (Амелин) Василий Алексеев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.03.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1894 ст.

Отец: Копылов (Амелин) Алексей Иосифов

Мать: Амелина (Копылова) Христина Гаврилова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
05.03.1894 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Дмитрий Лаврентьев Пантюхин Марфа Аввакумова Тараканчикова
Бракосочетание
09.11.1912 ст.

Жена: Копылова Амелина Соколова (Казорина) Марина Артемова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Дмитрий Лаврентьев Пантюхин Иван Никитин Тараканчиков По невесте Косьма Ионов Молодцов Филипп Иванов Тараканчиков
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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