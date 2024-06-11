Амелина (Копылова) Христина Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.03.1894 ст.
Сын: Копылов (Амелин) Василий Алексеев
Отец ребёнка: Копылов (Амелин) Алексей Иосифов
Смерть
Неизвестно