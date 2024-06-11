Копылов (Амелин) Алексей Иосифов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Копылов (Амелин) Алексей Иосифов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амелина (Копылова) Христина Гаврилова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.03.1894 ст.

Сын: Копылов (Амелин) Василий Алексеев

Мать ребёнка: Амелина (Копылова) Христина Гаврилова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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