Мячин Максим Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячин Максим Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Мячин Трофим Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Хлюпина Катерина Максимовна

Мать ребёнка: Мячина Настасья Ефимовна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мячин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Мячина Настасья Ефимовна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дымова Агафия Максимовна

Мать ребёнка: Мячина Настасья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
деревня Бздюлевская
Смерть
Неизвестно
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