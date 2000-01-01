Мячин Максим Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Мячин Трофим Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Хлюпина Катерина Максимовна
Мать ребёнка: Мячина Настасья Ефимовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мячин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Мячина Настасья Ефимовна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дымова Агафия Максимовна
Мать ребёнка: Мячина Настасья Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
деревня Бздюлевская
Смерть
Неизвестно