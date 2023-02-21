Мячина (Пантюхина) Настасья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячина (Пантюхина) Настасья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Пантюхин Ефим Исакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Хлюпина Катерина Максимовна

Отец ребёнка: Мячин Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мячин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Мячин Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дымова Агафия Максимовна

Отец ребёнка: Мячин Максим Трофимович

Смерть
Неизвестно
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