Мячина (Пантюхина) Настасья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Пантюхин Ефим Исакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Хлюпина Катерина Максимовна
Отец ребёнка: Мячин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мячин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Мячин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дымова Агафия Максимовна
Отец ребёнка: Мячин Максим Трофимович
Смерть
Неизвестно