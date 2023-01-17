Гуселетова Мария Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гуселетов Михайло Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гуселетов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно