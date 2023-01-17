Гуселетов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетов Тимофей Иванович

Гуселетов Тимофей Иванович

avatar

Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Гуселетов Иван Михайлович

Мать: Гуселетова Мария Ефремовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гуселетов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close