Гуселетов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гуселетов Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно