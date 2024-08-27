Гузеева (Звонова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Звонов Алексей Яковлевич
Мать: Звонова Марфа Симеоновна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Гузеева - Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
03.11.1875
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1896
Отец ребёнка: Гузеев Михаил Петрович
Серебряные Пруды
Смерть
Неизвестно