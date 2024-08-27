Гузеева (Звонова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузеева (Звонова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Звонов Алексей Яковлевич

Мать: Звонова Марфа Симеоновна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Гузеева - Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
03.11.1875

Муж: Гузеев Михаил Петрович

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1896

Сын: Гузеев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гузеев Михаил Петрович

Серебряные Пруды
Смерть
Неизвестно

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