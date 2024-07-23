Гузеев Петр Михайлович
Место рожденияСеребряные Пруды
Дата рождения12.01.1896
Дата смерти20.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1896
Отец: Гузеев Михаил Петрович
Серебряные Пруды
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гузеева Надежда Гавриловна
Бракосочетание
21.05.1927
Рождение ребёнка
19.02.1928
Дочь: Татаринова Дина Петровна
Мать ребёнка: Гузеева Надежда Гавриловна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Гузеева Надежда Гавриловна
Смерть
20.01.1942
туберкулез легких