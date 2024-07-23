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Гузеев Петр Михайлович

Место рождения

Серебряные Пруды

Дата рождения

12.01.1896

Дата смерти

20.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1896

Отец: Гузеев Михаил Петрович

Мать: Гузеева Евдокия Алексеевна

Серебряные Пруды
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузеев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Гузеева Надежда Гавриловна

Бракосочетание
21.05.1927

Жена: Гузеева Надежда Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1928

Дочь: Татаринова Дина Петровна

Мать ребёнка: Гузеева Надежда Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гузеев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Гузеева Надежда Гавриловна

Смерть
20.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
туберкулез легких

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