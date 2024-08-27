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Звонова Марфа Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
07.05.1853

Сын: Звонов Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гузеева (Звонова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
24.01.1860

Сын: Звонов Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1862

Сын: Звонов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1865

Дочь: Звонов Дария Алексеевна

Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1869

Дочь: Звонова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1871

Сын: Звонов Алексий Алексеевич

Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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