Звонова Марфа Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1853
Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гузеева (Звонова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.01.1860
Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
26.04.1862
Сын: Звонов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
07.03.1865
Дочь: Звонов Дария Алексеевна
Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.02.1869
Дочь: Звонова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
02.02.1871
Сын: Звонов Алексий Алексеевич
Отец ребёнка: Звонов Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно