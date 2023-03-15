Дюбанкова (Дюбанкова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюбанкова (Дюбанкова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1882

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюбанков Филипп Федорович

Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюбанков Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1903

Дочь: Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Войнова (Войнова (Дюбанкова)) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дюбанков Иван Федорович

Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович

Смерть
1948

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