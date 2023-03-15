Дюбанкова (Дюбанкова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1882
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюбанков Филипп Федорович
Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Войнова (Войнова (Дюбанкова)) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович
Смерть
1948