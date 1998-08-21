Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1903

Дата смерти

21.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903

Отец: Дюбанков Федор Иванович

Мать: Дюбанкова (Дюбанкова) Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целиков Иван (Иоанн) Акимович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1931

Сын: Целиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Целиков Иван (Иоанн) Акимович

Рождение ребёнка
01.06.1935

Сын: Целиков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Целиков Иван (Иоанн) Акимович

Смерть
21.08.1998

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