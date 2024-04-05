Wiśniewska (Pudkowska/Pulkowska) Marianna Pulkowska/ Около 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wiśniewska (Pudkowska/Pulkowska) Marianna Pulkowska/

Место рождения

Jabłonka Kośc.

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Pudkowski/Pulkowski Bronisław Pulkowski/

Мать: Pudkowska/Pulkowska Agnieszka

Jabłonka Kośc.
Бракосочетание
20.02.1811

Муж: Wiśniewski Stanisław

Wąsewo karta 10
Рождение ребёнка
15.05.1811

Дочь: (Wiśniewska) Wiktoria

Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław

Wąsewo karta 72
Рождение ребёнка
15.04.1814

Дочь: Petrzak, (Wiśniewska) Katarzyna

Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław

Brudki/Wąsewo karta 121
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Traczyk,Pulkowska (Wiśniewska) Marianna

Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław

Brudki/Wąsewo
Рождение ребёнка
07.05.1820

Сын: Wiśniewski Jan

Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław

Brudki/Wąsewo karta 1
Рождение ребёнка
29.11.1822

Сын: Wiśniewski Andrzej

Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław

Brudki/Wąsewo karta 14
Рождение ребёнка
02.04.1824

Сын: Wiśniewski Franciszek

Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław

Brudki/Wąsewo akt 17/1824
Смерть
Неизвестно

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