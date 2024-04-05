Wiśniewska (Pudkowska/Pulkowska) Marianna Pulkowska/
Место рожденияJabłonka Kośc.
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Jabłonka Kośc.
Бракосочетание
20.02.1811
Муж: Wiśniewski Stanisław
Wąsewo karta 10
Рождение ребёнка
15.05.1811
Дочь: (Wiśniewska) Wiktoria
Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław
Wąsewo karta 72
Рождение ребёнка
15.04.1814
Дочь: Petrzak, (Wiśniewska) Katarzyna
Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław
Brudki/Wąsewo karta 121
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Traczyk,Pulkowska (Wiśniewska) Marianna
Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław
Brudki/Wąsewo
Рождение ребёнка
07.05.1820
Сын: Wiśniewski Jan
Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław
Brudki/Wąsewo karta 1
Рождение ребёнка
29.11.1822
Сын: Wiśniewski Andrzej
Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław
Brudki/Wąsewo karta 14
Рождение ребёнка
02.04.1824
Отец ребёнка: Wiśniewski Stanisław
Brudki/Wąsewo akt 17/1824
Смерть
Неизвестно