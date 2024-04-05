Wiśniewski Franciszek
Место рожденияBrudki/Wąsewo akt 17/1824
Дата рождения02.04.1824
Дата смерти22.08.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1824
Brudki/Wąsewo akt 17/1824
Бракосочетание
24.11.1845
Brudki,/Wąsewo akt 16/1845
Рождение ребёнка
Около 26.04.1863
Сын: Wiśniewski Stanisław
Мать ребёнка: Garwaska,Wiśniewska (Traczyk) Franciszka
Przedświt/Wąsewo
Смерть
22.08.1894
Przedświt/Wąsewo AKT 130/1894