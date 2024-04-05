Wiśniewski Franciszek 02.04.1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wiśniewski Franciszek

Место рождения

Brudki/Wąsewo akt 17/1824

Дата рождения

02.04.1824

Дата смерти

22.08.1894

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

1821 г.р.

Дети

Около 1863 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1824

Отец: Wiśniewski Stanisław

Мать: Wiśniewska (Pudkowska/Pulkowska) Marianna Pulkowska/

Brudki/Wąsewo akt 17/1824
Бракосочетание
24.11.1845

Жена: Garwaska,Wiśniewska (Traczyk) Franciszka

Brudki,/Wąsewo akt 16/1845
Рождение ребёнка
Около 26.04.1863

Сын: Wiśniewski Stanisław

Мать ребёнка: Garwaska,Wiśniewska (Traczyk) Franciszka

Przedświt/Wąsewo
Смерть
22.08.1894
Przedświt/Wąsewo AKT 130/1894

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