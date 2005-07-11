Осадчук (Иванова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук (Иванова) Зинаида Петровна

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Место рождения

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

12.09.1929

Дата смерти

11.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929

Отец: Иванов Пётр Алексеевич

Мать: Иванова Клавдия Николаевна

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1947

Сын: Кирс Юрий Петрович

Отец ребёнка: Кирс ?

Тетюшское, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1955

Сын: Осадчук Василий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчук Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирс ?

Смерть
11.07.2005
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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