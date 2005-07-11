Осадчук (Иванова) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1929
Дата смерти11.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929
Отец: Иванов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
21.10.1947
Сын: Кирс Юрий Петрович
Отец ребёнка: Кирс ?
Тетюшское, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1955
Сын: Осадчук Василий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирс ?
Смерть
11.07.2005