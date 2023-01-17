Оревков Артемий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оревков Артемий Семёнович

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Место рождения

Макарьевское, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1673 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1647 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1673 ст.

Отец: Оревков Семён Михайлович

Мать: не указана

Макарьевское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Дочь: Оревков Авдотья Артемьевна

Мать ребёнка: - Елена Сергеевна

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Оревков Обрам Артемьевич

Мать ребёнка: - Елена Сергеевна

Богородская, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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