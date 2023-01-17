Оревков Артемий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1673 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1673 ст.
Отец: Оревков Семён Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Оревков Авдотья Артемьевна
Мать ребёнка: - Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Мать ребёнка: - Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно