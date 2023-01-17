- Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Отец ребёнка: Сунцов Семён -
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Оревков Авдотья Артемьевна
Отец ребёнка: Оревков Артемий Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Отец ребёнка: Оревков Артемий Семёнович
Смерть
Неизвестно