- Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Сын: Сунцов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Сунцов Семён -

Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Дочь: Оревков Авдотья Артемьевна

Отец ребёнка: Оревков Артемий Семёнович

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Оревков Обрам Артемьевич

Отец ребёнка: Оревков Артемий Семёнович

Богородская, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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