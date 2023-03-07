Оревков Семён Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОревков Семён Михайлович

Оревков Семён Михайлович

avatar

Место рождения

Богородская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1647 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1647 ст.

Отец: Оревков Михаил Константинович

Мать: не указана

Богородская, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Между 1667 и 1672

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.

Сын: Оревков Артемий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Макарьевское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.

Сын: Оревков Прокопий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оревков Леонтий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Богородская, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close