Оревков Семён Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1647 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1647 ст.
Отец: Оревков Михаил Константинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1667 и 1672
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.
Сын: Оревков Артемий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Макарьевское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.
Сын: Оревков Прокопий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оревков Леонтий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно