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Оревков Михаил Константинович

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Место рождения

Богородская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1647 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оревков Константин -

Мать: не указана

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1647 ст.

Сын: Оревков Семён Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оревков Филипп Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оревков Прохор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богородская, город Киров, Кировская область
Смерть
1647 ст.
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