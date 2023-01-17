Оревков Михаил Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1647 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оревков Константин -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1647 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оревков Филипп Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оревков Прохор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1647 ст.