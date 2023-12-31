Тюрина Лукерья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Лукерья Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Тюрин Федор Семенов

Отец ребёнка: Тюрин Семен Данилов

Покровская слобода
Рождение ребёнка
1706

Сын: Тюрин Родион Семенов

Отец ребёнка: Тюрин Семен Данилов

Покровская слобода
Рождение ребёнка
1709

Сын: Тюрин Мирон Семенов

Отец ребёнка: Тюрин Семен Данилов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Семен Данилов

Смерть
Неизвестно
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