Тюрина Лукерья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Афонасий
Рождение ребёнка
1699
Сын: Тюрин Федор Семенов
Отец ребёнка: Тюрин Семен Данилов
Покровская слобода
Рождение ребёнка
1706
Сын: Тюрин Родион Семенов
Отец ребёнка: Тюрин Семен Данилов
Покровская слобода
Рождение ребёнка
1709
Сын: Тюрин Мирон Семенов
Отец ребёнка: Тюрин Семен Данилов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Семен Данилов
Смерть
Неизвестно