Тюрин Мирон Семенов
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Тюрин Семен Данилов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1732
Сын: Тюрин Илья Миронов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Пирожникова Аксинья Миронова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
полковой казак
Смерть
Неизвестно