Тюрин Мирон Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Мирон Семенов

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Тюрин Семен Данилов

Мать: Тюрина Лукерья Афонасьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1732

Сын: Тюрин Илья Миронов

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Пирожникова Аксинья Миронова

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
полковой казак
Смерть
Неизвестно
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